В Астане полгода длится следствие о гибели семилетнего мальчика под колесами кроссовера

Родители погибшего ребенка и их адвокат уверены, что дело затягивают и, возможно, хотят и вовсе не доводить до суда, сообщает Zakon.kz.

С момента аварии, которая произошла летом прошлого года, прошло уже 6 месяцев. Родители погибшего школьника и адвокат семьи до сих пор не могут добиться справедливости, передает КТК. Не смотря на то, что в деле есть все необходимые экспертизы, до суда оно не доходит.

В конце января, как рассказал адвокат Серик Кусаинов, материалы уже готовили для суда, но затем их снова вернули в прокуратуру. При этом водитель, сидевшая за рулем внедорожника в момент аварии, пришла просить прощения у семьи погибшего мальчика только спустя три месяца после похорон.

"Правила дорожного движения она нарушила. Здесь сомнений нет. Обстоятельств, влекущих освобождение от уголовной ответственности, мы не видим. Здесь вина, мы считаем, полностью доказана", — утверждает адвокат.

Арман Атаханова, мама погибшего Ержигита, рассказывает, что в день трагедии сын, как обычно, пошел вечером гулять. Он катался на велосипеде вместе с другими ребятами, но когда они проезжали во дворе один из перекрестков, кроссовер, пропустив, несколько детей, начал двигаться и наехал на Ержигита.

"Когда мы прибежали, уже была скорая там. Меня к нему не подпустили, сказали: "Сейчас скорая работает". Я не видела его, но мне сразу сказали: "Тебе там видеть нечего, не надо смотреть лучше". Потому что машина большая, машина-внедорожник Hyundai Tucson проехалась по нему – по голове, по руке, по шее", — рассказывает мама погибшего Ержигита.

Установленные камеры, оказалось, в этот день не работали. Запись удалось добыть только от одной из них, но она с помехами. Все же даже там виден, говорит Арман Атаханова, момент трагедии.

В пресс-службе Астаны рассказали, что 31 января 2023 года дело вместе с обвинительным актом направлено в ведомство. Из-за нарушений оно направлено на дополнительное расследование.

Гибель Ержигита - не редкий случай гибели детей на дорогах разных городов Казахстана. 16 ноября 2022 года днем в селе Шелек 12-летний ребенок погиб под колесами автомобиля на пешеходном переходе. Ребенок от полученных травм скончался на месте. 28 сентября в Талдыкоргане двухлетний малыш скончался после того, как на него наехал 38-летний водитель автомобиля Toyota Cresta. 12 августа в селе Шамалган Карасайского района ребенок погиб после наезда школьного автобуса.