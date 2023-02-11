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"Золото" без боя взяла казахстанская боксерша на турнире в Венгрии

«Золото» без боя взяла казахстанская боксерша на турнире в Венгрии Фото: kfb
Римма Волосенко стала победительницей турнира памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене в весе среди женщин 60 кг без боя — соперница не вышла на ринг, сообщает Zakon.kz.

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Во время финала Римма Волосенко должна была драться с Мирославой Единаковой из Словакии. Но соперница боксерши из Казахстана не вышла на ринг. Римма Волосенко взяла "золото" без боя, сообщает Sports.kz.

Также в финале приняли участие Лаура Есенкелди (63 кг) и Валерия Аксенова (+81 кг). Первая провели встречу с англичанкой Ханной Робинсон и победила ее раздельным решением судей. Аксенова провела бой с Агатой Качмарской из Польши и уступила, завоевав "серебро".

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Мария Мельникова
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