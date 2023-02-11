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Признаки древнего озера на Марсе нашли ученые

Признаки древнего озера на Марсе нашли ученые Фото: Тwitter/NASA
Марсоход Nasa обнаружил признаки древнего озера на поверхности Марса, сообщает Zakon.kz.

Свидетельства того, что в предгорьях скал Красной планеты было озеро, найдены на снимках марсохода. Скалы в этом месте покрыты рябью, что может говорить о волнах, которые когда-то их оставили.


Ранее ученые пытались найти следы струек воды на поверхности планеты. Но новое открытие "одно из самых явных свидетельств существования древних вод", пишет CNN со ссылкой на Nasa.

"Это лучшее свидетельство наличия воды и волн, которое мы видели за всю миссию. Мы преодолели тысячи футов озерных отложений и никогда не видели подобных доказательств — и теперь мы нашли их в месте, которое, как мы ожидали, должно быть сухим", — заявил Эшвин Васавада, научный сотрудник лаборатории реактивного движения НАСА.

Ранее Илон Маск заявил, что люди могут высадиться на поверхность Марса в течение 10 лет. В прессе появилась информация, что SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

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