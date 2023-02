Признаки древнего озера на Марсе нашли ученые

Свидетельства того, что в предгорьях скал Красной планеты было озеро, найдены на снимках марсохода. Скалы в этом месте покрыты рябью, что может говорить о волнах, которые когда-то их оставили.

A new panorama from @MarsCuriosity provides some of the clearest evidence yet that ancient waves once lapped Martian lakeshores—in a region that scientists didn't expect: https://t.co/kS4i8PWBgt pic.twitter.com/kzXtJRqLy6