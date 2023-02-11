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40% казахстанских родителей не уделяют время детям

40% казахстанских родителей не уделяют время детям Фото: pixabay
Опросы показали, что почти 40% мам и пап настолько загружены делами, что не успевают воспитывать детей, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели в центра по изучению института семьи. Результаты показали, что процент занятых родителей вырос. Аналитики забили тревогу, передает AstanaTV.

Опросы показали — родители загружены работой и домашними делами, у них не остается времени на воспитание детей. Специалисты говорят, это сказывается на детях — они все чаще проводят время с гаджетами.

"Это не современно и не актуально. Но родителям необходимо будет проявить контроль по отношению к тому, какую информацию ребенок получает из этих источников. Как он ее обрабатывает. Как он ее осмысляет. И каков поток, вообще количественный состав этой информации. Какого содержания". Психолог-консультант Анна Поздеева

Специалист центра по изучению института семьи Галия Байбулатова говорит о необходимости проводить время родителям и детям с пользой. Даже при помощи телефонов и компьютеров.


"Совместно учиться работе с различными гаджетами и цифровыми технологиями. Знакомить детей с Правовыми нормами, связанными с пользованием цифровых технологий". Галия Байбулатова

Специалисты настаивают: находить время на детей нужно. При этом важно вносить разнообразие в развлечения — посещать музеи, выставки, театры участвовать в соревнованиях или ярмарках.

В Таразе бороться с дефицитом родительского внимания решили учителя. Педагоги объявили о проекте "Еркелету сағаты". Вечно занятым папам и мамам предложили взять за правило хотя бы один час в день посвятить разговорам с детьми.

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