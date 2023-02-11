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Жилищная программа для журналистов стартует в Шымкенте

Жилищная программа для журналистов стартует в Шымкенте Фото: pixabay
На реализацию ипотечной программы из бюджета будут выделять до 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Особенность новой программы под названием Qamqor в том, что участвовать в ней могут даже те, кто не стоят в очереди на жилье, пишет Оtyrar.

Программа Qamqor рассчитана на учителей, работников детских садов, врачей, медработников, журналистов, научных сотрудников из частных организаций, работников культуры и спорта.

"С каждым годом увеличиваются частные учреждения, а они не могут участвовать в конкурсах, которые выделяются из республиканского бюджета. Возможность будет согласно программе Qamqor. Человек сам находит жилье – первичное, вторичное. С местного бюджета будет выделяться до 20 миллионов тенге. Пока пилотный проект на год". Жанат Утебаева, руководитель управления жилья Шымкента

На первом этапе запланировано обеспечить жильем 150 человек. Первоначальных взнос составит 10% от стоимости, ставка — 5%.

Ключевой драйвер кредитного рынка в Казахстане — ипотека. Объем займов на строительство и приобретение жилья гражданами увеличился за 2022 год сразу на 46,3%, до 4,16 трлн тг.

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