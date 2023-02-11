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В Турции И Сирии число погибших превысило 23 тысячи человек

В Турции И Сирии число погибших превысило 23 тысячи человек Фото: МЧС РК
Более 23 тысяч человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии, сообщает Zakon.kz.

По последним данным жертвами землетрясения в Турции стали 20 213 человек. В Сирии количество погибших увеличилось до 3 500 человек, пишет Reuters.

Пострадали от стихии в двух странах более 80 тысяч человек. Их количество растет.

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

Казахстан направил в Турцию спасателей и медиков, которые продолжают усиленно работать в двух турецких городах – Газиантеп и Нурдалы. При поисково-спасательных операциях спасены 7 человек и 14 тел извлечено из-под завалов.

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