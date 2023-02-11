100 лет исполнилось народному артисту и режиссеру Юрию Померанцеву

11 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Борисовича Померанцева, советского и казахстанского актера театра и кино, режиссера, народного артиста и Героя Труда РК, обладателя премии "Еңлікгүл", Национальной театральной премии "Сахнагер" и Национальной премии "Алтын Адам".

100 лет назад родился человек, чье имя еще при его жизни было вписано золотыми буквами в историю отечественного театрального и кинематографического искусства.

Сегодня хочется вспомнить этого выдающегося артиста, благородного и скромного человека с открытой и несуетливой душой, в сердце которого пульсировала энергия страстного отношения к жизни и к искусству.

Хороших актеров много, но таких вот родных, понятных и любимых всеми без исключения, мало. Он был родным своей стране, родным своему зрителю, он был Явлением, блистательным и неподражаемым мастером, человеком потрясающего обаяния и красоты.

Юрий Померанцев родился 1 февраля 1923 года в Киеве. В 30-х годах его отца Бориса Померанцева перевели на ответственный пост в "Карагандашахтстрой", где спустя год он был арестован, а затем объявлен пропавшим без вести. Мама уезжает с сыном в Москву. Они поселились на Петровке, где Юра поступает в столичную школу.

С самого раннего детства впечатлительный мальчик хотел стать актером и не упускал ни одного случая выступить на школьной сцене. Но эту мечту разрушила Великая Отечественная война. В 1941 году 18-летний Юрий, после краткого курса молодого бойца, отправился на фронт. Он дослужился до звания ефрейтора, был помощником командира отделения 269-го отдельного лыжного батальона 1-й ударной армии Северо-Западного фронта.

В марте 1942 года Юрий был тяжело ранен. После продолжительного лечения приехал в Алма-Ату, где в то время ждала его, находясь в эвакуации, мать. В этом согретом солнцем, цветущем городе Юрий Померанцев и положил начало своей долгой и успешной творческой биографии.

Именно тогда, в первый трудный послевоенный год, молодому фронтовику посчастливилось встретить Наталию Ильиничну Сац. Она и пригласила артиста в только что созданный ею театр для детей в первый спектакль "Красная Шапочка" на роль Волка. С этой судьбоносной встречи и началась актерская карьера Юрия Борисовича Померанцева. Именно Наталию Ильиничну Сац он всю жизнь считал своим главным наставником и учителем в профессии.

Вот что писала о первой роли молодого актера сама Наталия Сац:

"Как хорошо, что, едва успев приехать в Алма-Ату, я высмотрела в опере "Риголетто", в хоре гостей герцога, Юру Померанцева. Сейчас в нашей "Красной Шапочке" он очень удачно играет злобного, худого, вечно голодного Волка, не скрывая в то же время свое ироническое к нему отношение, и он очень смешон…"

В театре его называли мастером сценического перевоплощения. К тому же доброта, человечность и порядочность, присущие его характеру, всегда находили отклик в детских сердцах – маленькие зрители обожали своего кумира и с удовольствием ходили на спектакли с его участием.





Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац





Юрий Борисович был рожден актером. Казалось, что сама судьба вела этого талантливейшего человека по выбранному им пути – с таким завидным упорством, наперекор всем стихиям шел он к цели, ни разу не изменив своему призванию.

Корифей сцены и интеллигент высшей пробы, для которого никогда не устаревало понятие Святое искусство, Юрий Борисович всегда охотно делился своим опытом с молодыми актерами нашего театра. И эта связь не прерывалась до последних дней его жизни.

С невероятной теплотой в сердце вспоминаем мы сегодня этого великого артиста, подарившего своим зрителям множество ярких и незабываемых ролей. Низкий Вам поклон, наш милый доктор человеческих душ.





Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац



