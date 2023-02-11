В Казахстане планируют увеличить долю молодых предпринимателей до 30%

Проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект концепции молодежной политики включает 6 направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия.

"Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90%, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32%". Дархан Кыдырали

Проект концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей до 30%, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения — до 61%.

К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 млн молодых людей, из них 1 млн — сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 млн молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности.

Министр просвещения Гани Бейсембаев, представляя проект концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы, отметил, что ее реализация позволит обеспечить доступ детей от 2 до 6 лет к качественному дошкольному образованию и будет способствовать повышению качества школьного образования.

Будут приняты меры по созданию комфортной и безопасной образовательной среды путем ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита ученических мест. Для решения вопроса будет введено 1,5 млн новых ученических мест. Ожидается полное оснащение школ системами безопасности. К 2026 году будут модернизированы 5 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах.

В системе технического и профессионального образования акцентировано внимание на получении казахстанской молодежью бесплатного обучения в колледжах по востребованным специальностям.