Водителя сбившего насмерть журналиста в Руанде оштрафовали на 400 тыс. тенге

Мужчина признал себя виновным в непредумышленном убийстве после того, как его машина врезалась в мотоцикл с Джоном Уильямсом Нтвали, сообщает Zakon.kz.

Джон Уильямс Нтвали, редактор газеты Chronicles, был убит 18 января, когда автомобиль, двигавшийся на большой скорости, протаранил мотоцикл, на котором он ехал на заднем сиденье, передает The Guardian.



Руандийский водитель был оштрафован на 1 миллион руандийских франков (414 тыс. тенге) за непредумышленное убийство в связи со смертью известного журналиста, критиковавшего правительство.

Суд в Кигали заявил, что водитель по имени Моис Эммануэль Багиришья признал себя виновным и принес извинения за аварию.

Мужчину признали виновным в "неумышленном убийстве и неумышленном причинении телесных повреждений" и выписали два штрафа.

"Суд приказывает ему выплатить штраф в размере 500 000 руандийских франков за каждое из двух преступлений".

Нтвали, которого неоднократно арестовывали за его двадцатилетнюю журналистскую карьеру, владел каналом Pax TV на YouTube, который зарекомендовал себя как редкое место для критических репортажей в Руанде.

Руанда занимает 136-е место из 180 стран по индексу свободы прессы RSF.

