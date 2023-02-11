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Мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир

Мошенник обманул родственниц, обещая им помощь в приобретении квартир Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Молодой житель Павлодара обманул родственниц на 7 млн тенге, обещая им помощь в приобретении квартир обходным путем, сообщает Zakon.kz.

В январе 2022 года 27-летний павлодарец рассказал родственницам, что может "через акимат приобрести арендное жилье с правом выкупа вне очереди".  Женщины сняли с депозитов деньги, взяли в долг, заложили в ломбардах свои золотые изделия.

"Одна из них отдала родственнику 2,5 млн тенге, другая – 4,5 млн тенге. Получив деньги, мужчина стал придумывать различные отговорки, чтобы протянуть время. Через полгода вернул одной из них 250 тысяч тенге. Остальную сумму он потратил на свои нужды".

Родственницы поняли, что стали жертвами мошенничества, и обратились в полицию.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Алматы мужчина обманывал граждан, обещая им автомобиль по льготному кредитованию.

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