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В Костанайской области инсультный центр построили без лифта, пациентов носят на руках

В Костанайской области инсультный центр построили без лифта Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Костанайской области в недавно открывшемся инсультном центре в Аулиеколе нет лифта. Палаты расположены на втором этаже, а все оборудование на первом. Поэтому не ходячих пациентов медики вынуждены переносить вручную, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, инсультный центр в Аулиекольском районе начал работать 4 января этого года. За месяц здесь получили лечение 50 человек, провели 4 операции на сосудах сердца и сосудах головного мозга.

И врачи, и пациенты рады появлению такой клиники с новейшим оборудованием в Аулиеколе. Но при множестве плюсов, здесь есть один, но существенный минус. В здании почему-то не установили лифт. Палаты находятся на втором этаже, поэтому "сложных" пациентов персонал носит на руках.


"Для того, чтобы поднять пациента на второй этаж, так как отделение и палаты круглосуточного пребывания у нас на втором этаже, я вижу потребность очень большую в лифте. Нам нужен лифт. Потому что, всех пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, приходится транспортировать или на креслах, или на носилках. Что в свою очередь может сказаться как на здоровье пациентов, так и на здоровье медицинского персонала. Поэтому я прошу, от нашей администрации, от руководства области, от руководства управления здравоохранения оказать нам всяческое содействие в установке лифта", — сказал врач-невролог Аулиекольского инсультного центра Елнур Маханов.

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