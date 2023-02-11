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В Астане мужчина снимал колеса с припаркованных машин

В Астане мужчина снимал колеса с припаркованных авто Фото: скриншот видео
В Астане мужчина в ночное время выслеживал автомобили, которые долгое время стояли во дворах жилых домов без движения, и снимал с них колеса. Один из эпизодов попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Так, с автомашины Mersedes Benz он похитил шины с титановым диском, причинив ущерб на сумму 150 тысяч тенге. В другом случае, эти же детали машин были сняты с BMW.

Как рассказали в полиции, похищенное он сдавал в пункт приема металла и в шиномонтаж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 30-летний житель столицы.

В настоящее время мужчина подозревается в совершении 10 эпизодов краж с автомашин. Он уже дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК "Кража". Он водворен в ИВС.


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Лариса Черненко
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