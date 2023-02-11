11 тысяч км дорог планируют ремонтировать в текущем году в Казахстане

Алихан Смаилов обсудил вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог. Он отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тыс. км республиканских и 14 тыс. км местных автодорог, сообщает Zakon.kz.

О проводимой работе и планах доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

По его словам, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 7 тыс. км. республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тыс. км местной сети 85% дорог находится в нормальном состоянии.

Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.

Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тыс. км. В частности, "Жезказган-Караганды" — 513 км, Астана-Костанай-граница РФ — 830 км, "Бейнеу-Шалкар" — 515 км, "Атырау-Доссор" — 86 км, "Кызылорда-Актобе" — 1 101 км, "Актобе-Уральск" — 628 км.

Премьер-Министр отметил, что в последнее время качество автодорог вызывает справедливую критику. Плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.

"Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В Интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду". Алихан Смаилов

Премьер-Министр поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как "Мерке-Бурылбайтал", "Актобе-Атырау-Астрахань", "Алматы-Усть-Каменогорск", "Унеге-Бейсен", "Казталовка-Жанибек", "Ушарал-Достык".