Пограничники на границе задержали 54 человека с двойным гражданством
Фото: Zakon.kz
Сотрудники пограничной службы КНБ РК в январе 2023 года в пунктах пропуска выявили 54 факта пересечения границы казахстанцами, имеющими двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.
Основная часть правонарушителей имели также гражданство России, Турции и Китая, - говорится в сообщении.
Все задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.
В Пограничной службе заверили, что продолжают вести усиленную работу по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.
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