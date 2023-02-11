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Пограничники на границе задержали 54 человека с двойным гражданством

На границе Казахстана выявлено 54 человека в двойным гражданством Фото: Zakon.kz
Сотрудники пограничной службы КНБ РК в январе 2023 года в пунктах пропуска выявили 54 факта пересечения границы казахстанцами, имеющими двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

Основная часть правонарушителей имели также гражданство России, Турции и Китая, - говорится в сообщении.

Все задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

В Пограничной службе заверили, что продолжают вести усиленную работу по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.

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