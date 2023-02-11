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В Турции медики МЧС Казахстана развернули пункт медпомощи

Казахстанские медики оказывают помощь жителям Турции Фото: МЧС РК
В турецком городе Газиантеп медики МЧС Казахстана развернули пункт медпомощи, сообщает Zakon.kz.

В составе отряда спасателей, направленных для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, работают специалисты Центра медицины катастроф.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи медики развернули пневмокаркасный модуль – полевой медицинский пункт для оказания квалифицированной помощи жителям. Прием ведут квалифицированные врачи медицины катастроф.


Казахстанские медики оказывают помощь жителям Турции

Фото: МЧС РК

Как рассказали специалисты центра, за сутки казахстанские специалисты оказали консультативную и квалифицированную медпомощь почти двум десяткам пациентам – жителям Газиантеп, среди которых было двое детей.

Люди приходят и просто погреться, переждать, пока их родных и близких ищут спасатели, ведь многие остались без жилья.


Казахстанские медики оказывают помощь жителям Турции

Фото: МЧС РК

Следует отметить, что пневмокаркасные модули приобретены МЧС в прошлом году и предназначены для развертывания полевого медицинского госпиталя при возникновении крупных бедствий и катастроф. Такой мобильный госпиталь при полном развертывании способен за сутки принять около 200 пострадавших, рассказали в ЦМК.


Казахстанские медики оказывают помощь жителям Турции

Фото: МЧС РК

Как отметили в Центре медицины катастроф, особой задачей в работе медиков в Турции является также сохранение здоровья спасателей, работа которых в экстремальных условиях сопряжена с опасностью и риском для жизни.

По словам медиков, на сегодняшний день личный состав контингента МЧС в Турции физически и психологически здоров.

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Землетрясения в Турции МЧС РК Казахстан
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