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Отару овец похитили в Атырауской области

Отару овец похитили в Атырауской области Фото: ДП Атырауской области
Жители Кызылкогинского района в Атырауской области похитили отару овец из чужого двора, сообщает Zakon.kz.

9 февраля жители Кызылкогинского района, 1984 г. р., и Макатского района, 1986 г. р., по сговору похитили 23 овцы из чужого двора.

"Они спрятали похищенных овец в пустующей зимовке, а затем перевезли в свой двор на автомобиле ВАЗ 2114, принадлежавшем подозреваемому, 1986 г. р".

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам выявили подозреваемых. В настоящее время они содержатся в ИВС в соответствии со ст. 128 УПК РК.

Ведутся следственные действия.

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