Ольга Сафронова заняла второе место на Чемпионате Азии

В беге на 60 метров казахстанская спортсменка показала второй результат, финишировав за 7,32 секунды. Всего лишь четыре десятых секунды отделяли ее от первого места, сообщает Zakon.kz.

Это вторая медаль в копилке сборной Казахстана в первый день Чемпионата Азии. Наши спортсмены демонстрируют не только отличные результаты в своих соревновательных дисциплинах, но и волю к победе и хорошую подготовку.

Фото: акимат ВКО

Бегунья из Ирана Фарзанех Фасихи оказалась совсем ненамного быстрее нашей Ольги Сафроновой. Третье место на пьедестале почета досталось индонезийке Валентин Ванеса Лонтенг. Болельщики с нетерпением ждут завтрашний соревновательный день, где наши спортсмены смогут показать себя.

