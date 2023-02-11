Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами

Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами Фото: МИИР РК
У аэропорта Уральска появился новый профильный инвестор. Завершена сделка по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", сообщает Zakon.kz.

Компанию-оператора Международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой купил консорциум, состоящий из двух казахстанских компаний и одной российской АО УК "Аэропорты Регионов", специализирующейся на профессиональном управлении аэропортами, с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.

В планах нового собственника – улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок.

На сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.

Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла.

Читайте также

В Алматы министр обороны встретился с ветеранами

4 тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию

В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Айсулу Омарова
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
Как казахстанцы отдохнут в марте 2023 года
почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
"Как карточный домик": почему тысячи человек в Турции оказались под завалами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления