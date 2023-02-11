Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами

У аэропорта Уральска появился новый профильный инвестор. Завершена сделка по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал", сообщает Zakon.kz.

Компанию-оператора Международного аэропорта Уральска им. Маншук Маметовой купил консорциум, состоящий из двух казахстанских компаний и одной российской АО УК "Аэропорты Регионов", специализирующейся на профессиональном управлении аэропортами, с сохранением контроля за казахстанскими инвесторами.

В планах нового собственника – улучшение качества предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, техническое переоснащение аэропорта, улучшение бизнес-процессов. Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок.

На сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тыс. человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.

Приход нового инвестора и привнесение компетенций ведущей аэропортовой компании открывают серьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла.