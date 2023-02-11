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Появились кадры огромного развала в Турции, появившегося из-за землетрясения

Появились кадры огромного развала в Турции, появившегося из-за землетрясения Фото: скриншот видео
Дрон запечатлел ужасающие кадры огромного разлома, появившегося после землетрясения в Турции, сообщает Zakon.kz.

Разлом появился в провинции Хатай в Турции. Глубина – около 30 метров, ширина – около 200 метров.


Европейские ученые с помощью спутника установили точные данные по разлому, который образовался в результате землетрясения, и нанесли его на карту.

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https://www.zakon.kz/6383973-uchenyy-prognoziruet-rost-chisla-zemletryaseniy-v-mire.html

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 10 февраля заявил о том, что число погибших в результате землетрясения в стране превысило 19 тысяч. Пострадавшими объявлены 77 711 человек.

Мухит Турсынали
Землетрясения в Турции Турция
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