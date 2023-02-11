4 тонны гумпомощи от казахстанцев отправили в Турцию

Фото: посольство Турции в Астане

4 тонны гуманитарной помощи, собранных неравнодушными гражданами в Астане для пострадавших от землетрясений и доставленных в посольство в Астане, были отправлены в благотворительные организации в Турции, сообщает Zakon.kz.

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