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Законодательство РК

Два человека погибли в ДТП на трассе Актау – Баянды

ДТП на трассе Актау-Баянды Фото: Zakon.kz
Водитель одного из автомобилей не уступил дорогу. Полиция региона ведет расследование, сообщает Zakon.kz.

В ДП Мангистауской области прокомментировали ДТП на 11 км трассы Актау – Баянды. 

Авария произошла 11 февраля около 13:30. Последствия аварии опубликовали в Instagram.

По информации полиции, водитель Nissan Altima поворачивал налево и не уступил дорогу водителю Mercedes Benz.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир Nissan Altima. Одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 УК РК.

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