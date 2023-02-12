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Верховный лидер Ирана помиловал 70 тысяч человек

В Иране помиловали 70 тысяч человек Фото: pixabay
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в честь годовщины исламской революции помиловал 70 тысяч обвиняемых и осужденных за участие в акциях протеста, сообщает Zakon.kz.

Посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес заявил, что помилование произошло в честь 44-й годовщины победы исламской революции.

"Верховный лидер Исламской республики Иран по соображению исламского милосердия поручил помиловать и освободить более 70 тыс. обвиняемых и осужденных граждан, которые замешаны в недавних мятежах. Важным моментом в этой акции является снятие судимости со всех этих людей, и можно сказать, что это уникальное и беспрецедентное действие в мире и в истории".Голам Аббас Арбаб Халес

Волнения в Иране начались 16 сентября 2022 года после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

В соцсетях, однако, распространили информацию о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не нанесли травмы.

За подстрекательство к беспорядкам, а также нападение на сотрудников сил безопасности суд Ирана приговорил к смертной казни нескольких участников акций протеста. Первая казнь состоялась 8 декабря.

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