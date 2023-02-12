Супер-хлеб для похудения изобрели ученые

Основой для хлеба стала нутовая мука особого помола. Она вызывает чувство сытости и помогает бороться с лишним весом, сообщает Zakon.kz.

Исследователи британского института Quadram провели исследование, во время которого приготовили используя "клеточную муку из нута" вместо обычной пшеничной муки, пишет DailyMail. Мука особого помола, которая, в отличии от обычной бобовой муки, сохраняет полезные волокна, призвана помочь людям насытится и сохранить фигуру.

"Результаты показывают, что у тех, кто ел хлеб, испеченный из специальной муки из нута, уровень гормонов сытости в крови был "значительно" выше", - сказано в исследовании.

Такое питание спасает от переедания, считают исследователи.

Также ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди с ожирением подвержены более высокому риску дефицита витамина D, но не анемии или дефицита витамина B12,

