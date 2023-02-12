Гороскоп: как притянуть удачу

Простые советы о том, как каждому знаку зодиака стать удачливее и счастливее, расскажет Zakon.kz.

У каждого из нас бывают моменты, когда нужен простой и легкий способ найти баланс и гармонию. Особенно, если в вокруг все идет не так. В этом помогут звезды, считает журнал Bazaar.

Овен: прогулка в одиночестве

Вам сложно представить себя, гуляющим по парку без телефона и сторонних раздражителей, но если вы хотите притянуть удачу, то придется постараться. Вам важно услышать свой внутренний голос, который вы подавляете день ото дня, нагружая себя делами и заботами. Сконцентрируйтесь на себе. В конце концов, давно было пора это сделать.

Телец: медитация

Медитации и другие духовные практики в современном динамичном мире крайне важны. Из-за постоянных размышлений, вы просто не слышите себя, именно это и мешает удаче прийти в вашу жизнь. Попробуйте выделить 10-15 минут в день на то, чтобы расслабиться и помедитировать. Вот увидите, успех не заставит себя долго ждать.

Близнецы: филармония или концерт

Музыка для Близнецов — верный спутником, но иногда нужно нырять в глубину и искать ее самый древний и чистый источник. Только он способен побудить ваш разум к новым размышлениям, очистив его от груза мусора в вашей голове. В этом поможет филармония или концерт классической музыки, позвольте ей очистить ваш разум и наполнить вас новой энергией.

Рак: рисование

Рисование — отличный способ сосредоточиться и направить ресурсы на осознанное проживание каждого момента. Возьмите карандаш или яркие акварели и порисуйте. Постарайтесь при этом расслабиться и не гнаться за идеальным рисунком, ваша цель — получение удовольствия, именно за ним скрывается удача.

Лев: танцы

Чтобы притянуть удачу, Львам нужно устроить себе вечеринку в одиночестве. Включите любимую музыку, встаньте перед зеркалом, расслабьтесь и танцуйте так, как вас ведет ваше тело. Не сковывайте себя, вам важно научиться отпускать все мысли и страхи, связанные с оценкой общества. Удача обязательно придет в вашу жизнь.

Дева: рукоделие

Делая что-то своими руками, Девы концентрируются на моменте. Это помогает отключить голову от ненужных мыслей, перестать беспокоиться из-за мелких неудач и начать, наконец, получать удовольствие от этой жизни. Нужно обязательно искренне поблагодарить Вселенную за те подарки судьбы, которые у вас уже есть, и тогда вы получите еще больше.

Весы: писательское искусство

Весы уже, наверняка, пробовали написать стихотворение или целую поэму. Вам пора вернуться к этому занятию. Звезды не просят вас становиться всемирно известными в этой области, можете писать только для себя, но главное: не переставайте мечтать и заниматься творчеством. Это ваш путь к успеху.

Скорпион: домашние растения

Скорпионам сложно переключить внимание с себя на кого-то или что-то еще в этом мире. Домашние растения — это самый безобидный способ, чтобы научиться заботиться о ком-то еще. Ухаживая за цветами, вы успокоитесь и сможете расслабиться, что в первое время будет казаться для вас невозможным. Но ничего, скоро вы привыкните и сформируете новые привычки. А там и удача не за горами.

Стрелец: прогулки в лесу

Стрельцы очень любят природу и свежий воздух. Именно поэтому звезды советуют вам устроить себе день релакса и отправиться бродить в ближайший парк или лес и наслаждаться жизнью. Возьмите с собой термос с ароматным чаем, сделайте вкусные бутерброды и отправляйтесь на встречу с собой

Козерог: караоке

Именно пение поможет Козерогам притянуть в жизнь что-то новое и приятное. Это станет неким челленджем, чтобы перестать беспокоиться о том, что думают другие и делать то, что нравится. Пение раскрепощает и отпускает лишние страхи, попробуйте.

Водолей: огонь

Здесь речь о том приятном и согревающем пламени, которое разгорается в камине или от фитиля вашей любимой ароматической свечи. Каждый раз, когда вам кажется, что нет больше радости в жизни, посмотрите на огонь, глубоко вдохните и расслабьтесь. Только спокойный мозг может генерировать идеи, привлекающие удачу.

Рыбы: чтение

Читайте любую литературу и любые статьи. Если читать вы не привыкли, можно начать с коротких рассказов. Главное: делайте это регулярно, хотя бы по 20 минут в день. Чтение поможет вам отпустить все заботы, и тогда в вашей жизни появятся положительные перемены.