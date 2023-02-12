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В России разрабатывают законы по борьбе с пропагандой наркотиков в соцсетях

В России разрабатывают законы по борьбе с пропагандой наркотиков в соцсетях Фото: pixabay
Ряд законопроектов, разработанных полицейскими совместно с другими органами, вынесены на рассмотрение правительства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве внутренних дел, сразу несколько законов были разработаны совместно различными заинтересованными ведомствами, пишет ТАСС.

"Законопроекты, которые предусматривают законодательное закрепление понятия пропаганды незаконных оборота, потребления наркотиков, культивирования наркосодержащих растений, а также установление уголовной ответственности за повторное в течение года привлечение к административной ответственности за такую пропаганду в интернете, направлены на рассмотрение в правительство". Пресс-служба МВД РФ

В ведомстве отмечают, что все чаще пропаганда наркотиков стала распространяться в социальных сетях и мессенджерах. При этом случаи рекламы — единичны.

"Социальные сети, а также популярные мессенджеры, стали более активнее использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков". Пресс-служба МВД РФ

В середине января в Карагандинской области ликвидировали канал продажи наркотиков. Четверо мужчин задержаны по подозрению в распространении синтетических наркотиков в Карагандинской области. Они продавали "синтетику" через социальные сети.

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