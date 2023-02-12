Главное за ночь: в Турции стрельба и мародерство, конькобежка Алина Дауранова радует медалями

В Турции начались столкновения группировок мародеров, число жертв землетрясения растет. Молния ударила в статую Христа-Искупителя в Рио. Казахстанка Алина Дауранова завоевала очередную медаль, сообщает Zakon.kz.

Турция и Сирия

Спасатели некоторых стран, прибывшие на помощь при разборе завалов, прекратили работы из-за мародерства и стрельбы в районе катастрофы. Спасатели заявляют о небезопасной работе в районах столкновений.

Полиция Турции заявляет о 48 задержанных по подозрению в мародерствах.

Число жертв землетрясения растет. Турецкая сторона сообщает о 21 848 жертвах, в Сирии обнаружено 3553 погибших.

ООН прогнозирует увеличение смертей в результате землетрясения вдвое, возможно, и больше.

Молния ударила в статую Христа-Искупителя

Знаменитая статуя в Рио-де-Жанейро расположена в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро на вершине 709-метровой горы Корковаду. Молния попала в статую, это попало в кадры объективов.

Протесты по Франции

Почти миллион человек вышли на акции протеста. Французы выступают против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы.

Спорт

18-летняя казахстанка Алина Дауранова завоевала серебряную медаль мирового первенства среди юниоров по конькобежному спорту в Инцелле (Германия). Алина Дауранова принесла казахстанской сборной две медали за два дня чемпионата мира.

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли полуфинальный матч на турнире парного разряда в аргентинской Кордобе и потерпели поражение от аргентинского дуэта Максимо Гонсалес – Андрес Мольтени в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6.

Мадридский "Реал" стал победителем клубного чемпионата мира. Со счетом 5:3 "Реал" обыграл "Аль-Хиляль" из Абу-Даби.

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