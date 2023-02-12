В Казахстане произошло землетрясение
Фото: freepik
Сейсмологи в 8 утра зафиксировали землетрясение в 303 км от востока Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 февраля 2023г. в 08 час 10 мин 58 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение".
Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения 8.4;
- Магнитуда MPV 3.8;
- Координаты эпицентра 43.35° с.ш. 80.65° в.д;
- Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости не было.
11 февраля вечером в 128 км от Алматы произошло землетрясение.
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