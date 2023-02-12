В Казахстане произошло землетрясение

Сейсмологи в 8 утра зафиксировали землетрясение в 303 км от востока Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 12 февраля 2023г. в 08 час 10 мин 58 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение".

Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.4;

Магнитуда MPV 3.8;

Координаты эпицентра 43.35° с.ш. 80.65° в.д;

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости не было.

11 февраля вечером в 128 км от Алматы произошло землетрясение.