В Жетысуской области двое парней попали в больницу с ножевыми ранениями
Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области двое парней 17 и 18 лет были госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Департамента полиции региона, инцидент произошел 10 февраля. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
"Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по факту проводится согласно ст. 24, ст. 99 УК РК "Покушение на убийство".
11 февраля в Алматинской области 50-летнюю женщину пытались убить в собственном доме. Подозреваемых задержали.
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