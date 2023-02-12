В Жетысуской области двое парней попали в больницу с ножевыми ранениями

Фото: Zakon.kz

В Жетысуской области двое парней 17 и 18 лет были госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz.

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