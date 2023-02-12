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В Шымкенте простились с Сергеем Терещенко

прощание с погибшими Фото: atameken.kz
В Шымкенте простились с первым премьер-министром Казахстана Сергеем Терещенко, сообщает Zakon.kz.

На траурную церемонию, пишет otyrar.kz, приехал заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов.

Кульгинов передал семье слова соболезнования от президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Сергея Терещенко похоронят в поселке им. Турара Рыскулова (Вановка) в Тюлькубасском районе.

Сергей Терещенко скончался на 72-м году жизни. Он являлся главой правительства Казахстана с 1991 по 1994 год. Терещенко родился 30 марта 1951 года в городе Лесоводск Приморского края России.

Токаев выразил соболезнования родным первого премьера страны.

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