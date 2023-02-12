У ФК "Актобе" опять появились долги перед игроками и тренерами

ФК "Актобе" финансируется за счет областного бюджета и спонсоров. Руководство будет погашать их за счет спонсоров, их сейчас ищут, сообщает Zakon.kz.

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Из бюджета на сезон выделили 1,2 миллиарда тенге, сколько на финансирование команды дают спонсоры и сколько их, в самом клубе не сообщают, передает "Диапазон".



Ранее появилась информация о том, что с прошлого года у ФК "Актобе" образовались долги по зарплатам перед игроками и даже озвучили сумму в 400 млн тенге.



В самом клубе проинформировали, что долги у них по зарплате за октябрь прошлого года.

"ФК "Актобе" имеет долги по зарплате за октябрь и по компенсациям за неиспользованный трудовой отпуск. Мы сейчас работаем над решением финансовых вопросов. Привлекаем дополнительных спонсоров, чтобы погасить долги за прошедший сезон перед тренерским штабом и игроками. Надеемся, что проблема разрешится и ситуация не повлияет на трансфертную политику клуба". Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев

Ситуация с долгами может отрицательно сказаться на ситуации с клубом, например, к команде могут применить санкции, как это было уже несколько лет назад. До начала нового чемпионата Премьер-лиги осталось меньше месяца.

Неизвестно, что будет с домашними играми "Актобе" в еврокубках. В прошлом году аким области Ералы Тугжанов говорил, что на реконструкцию Центрального стадиона необходимо 5 млрд тенге. На тот момент денег в бюджете на эти цели не было.