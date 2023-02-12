У берегов Китая обнаружили неопознанный летающий объект

У берегов провинции Шаньдун на востоке Китая обнаружили неопознанный летающий объект, сообщает Zakon.kz.

По информации Global Times, бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао распространило уведомление, в котором сказано об обнаружении неопознанного летающего объекта в акватории городского округа Жичжао.

В бюро также отметили, что объект планируют сбить. Поэтому рыбаков и других жителей попросили соблюдать правила техники безопасности. Также граждан призвали сфотографировать НЛО, если они упадут рядом с лодкой.

Ранее китайские аэростаты пролетали над секретными военными объектами на территории США в годы президентства Дональда Трампа. Разведывательные воздушные шары из КНР появлялись над штатами Техас, Вирджиния, Флорида, Гавайи и Калифорния.

Еще один китайский воздушный шар появился над США 2 февраля. Американские военные дали ему пролететь над всей страной и сбили над Атлантическим океаном у побережья Южной Каролины. Обломки собрали и изучили.