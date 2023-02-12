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Ситуация в Украине: санкции Зеленского, миллиарды на восстановление энергосистемы Украины

ситуация в Украине 12 февраля Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала размещать беженцев из Украины более равномерно по ЕС. В Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – 160 тысяч, сообщает Zakon.kz.
  • Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов вслед за громкими отставками в Минобороны и руководстве таможенной службы анонсировал чистки в службе безопасности, государственной налоговой службе и нацполиции. Увольнения начнутся 13 февраля.
  • Зеленский подписал указ о введении санкций Украины против 200 россиян.
  • Польша создает коалицию для военной помощи Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, на сумму свыше 19 млрд долларов.
  • Более 250 тыс. человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия в Украину и инициировать мирные переговоры.
  • Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.
  • Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год и миллиарды долларов, заявил украинский депутат Сергей Нагорняк.


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