Ситуация в Украине: санкции Зеленского, миллиарды на восстановление энергосистемы

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала размещать беженцев из Украины более равномерно по ЕС. В Польше 1,5 миллиона украинцев, а в Испании – 160 тысяч, сообщает Zakon.kz.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов вслед за громкими отставками в Минобороны и руководстве таможенной службы анонсировал чистки в службе безопасности, государственной налоговой службе и нацполиции. Увольнения начнутся 13 февраля.



Зеленский подписал указ о введении санкций Украины против 200 россиян.

Польша создает коалицию для военной помощи Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Банк Credit Suisse заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, на сумму свыше 19 млрд долларов.



Более 250 тыс. человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу прекратить наращивать поставки оружия в Украину и инициировать мирные переговоры.

Венгрия желает добиться немедленного прекращения огня и начала переговоров об урегулировании украинского конфликта, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год и миллиарды долларов, заявил украинский депутат Сергей Нагорняк.

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