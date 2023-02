Насколько меньше калорий нужно потреблять в день для похудения

Эксперты по питанию рассказали, что обычно не советуют людям считать калории – лучше сосредоточиться на включении в рацион более богатых питательными веществами продуктов, сообщает Zakon.kz.

Однако полезно знать, как сократить калории ради снижения веса. Эксперты говорят, что для похудения нужно сократить потребление калорий на 500-1000 в день, сообщает Eat This, Not That!

Однако тем, кто уже придерживается низкокалорийной диеты, не рекомендуется уменьшать потребление на 1000 калорий в день.

Чтобы сократить калории, эксперты предлагают заменить напитки на более здоровые варианты, добавлять масло в блюда из бутылки с распылителем, чаще есть салатные тарелки, начинать приемы пищи с зеленого салата, добавлять в пищу овощи, использовать корицу для подслащивания пищи и заменять майонез авокадо.