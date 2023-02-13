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В шести городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В шести городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков РПГ "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде, Темиртау, Атырау, Шымкенте, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось о том, что синоптиками объявлено штормовое предупреждение на 13 февраля в некоторых областях РК.

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