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В Москве скончался кинорежиссёр Вадим Абдрашитов

В Москве скончался кинорежиссёр Вадим Абдрашитов Фото: kinopoisk.ru
Народный артист России, известный кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни, сообщает Zakon.kz

Кинорежиссер снял фильмы "Плюмбум, или Опасная игра", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Остановите Потапова!".

Как сообщает ТАСС Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Сначала он получил химико-технологическое образование в Москве и три года проработал на Московском электроламповом заводе. Затем он окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) и с 1974 года начал работать на киностудии "Мосфильм". В 1977 году на экраны вышла его драма "Слово для защиты" по сценарию Александра Миндадзе. Этот фильм взял приз за лучшую режиссуру на X Всесоюзном кинофестивале в Риге. Все свои следующие десять фильмов Абдрашитов также поставил по сценариям Миндадзе.

Абдрашитов является обладателем кинопремий "Кинотавр", "Ника", "Золотой орел". Он заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Как сообщали ранее в начале этого года в возрасте 76 лет скончался известный режиссер Николай Досталь.

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