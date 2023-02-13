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Главное за ночь: в Турции снова выросло число жертв, казахстанские легкоатлеты стали лучшими на ЧА-2023

Главное за ночь: в Турции снова выросло число жертв, казахстанские легкоатлеты стали лучшими на ЧА-2023 Фото: МЧС РК
В Турции число жертв землетрясения выросло почти до 30 тысяч человек. Американцы сбили НЛО над озером Гурон, Франция продолжает протесты, а казахстанцы стали триумфаторами ЧА-2023, сообщает Zakon.kz.

Турция и Сирия

Согласно последним данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции число жертв в 10 провинциях Турции достигло 29 605 человек, эвакуированы из зоны бедствий 147 934 человека.

В сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 3,5 тыс. человек.

Турецкое агентство Anadolu также сообщает об арестах мародеров. Так, в субботу, 11 февраля, правоохранительные органы арестовали 98 человек, подозреваемых в мародерстве и телефонном мошенничестве.

Последствия разрушительного землетрясения в Турции показали из космоса. Фотографии опубликовала российская госкорпорация "Роскосмос".

А спасатели продолжают свое дело и достают людей из под завалом спустя аж 160 часов после землетрясения. В этот раз спасатели МЧС России, Беларуси и Кыргызстана спасли мужчину. А это этого в турецком Газиантепе спасена женщина, которая 163 часа находилась под завалами. 62-летняя Назифе Йылмаз была вызволена из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы.Пострадавшая госпитализирована.

МЧС Казахстана также продолжают проводить поисково-спасательные работы. На сегодняшний день спасатели МЧС Казахстана спасли 7 человек, их передали медицинским работникам. Они также извлекли тела 39 погибших, в том числе двоих детей. Специалисты Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших.

Протесты во Франции

В этот раз французы проводят манифестации не только против пенсионной реформы, но теперь они выступают за выход из НАТО. В 25 городах Франции прошел "Национальный марш за мир" и выход из НАТО. Невероятно, тысячи и тысячи французов в Париже кричат: "Выйдем скорее из НАТО! Никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет на Украине!".

НЛО в Америке

Над озером Гурон на границе с Канадой американский истребитель F-16 сбил неопознанный летающий объект. Сбитый военными США над озером Гурон объект представлял собой восьмиугольную структуру. Это уже четвертый летающий объект над США. Официальные лица сообщают, что появляющиеся НЛО не связаны с внеземной деятельностью. СМИ сообщают, что к полетам неопознанных объектов могут быть причастны Китай и Россия.

Спорт

Прежде всего Ольга Рыпакова официально завершила карьеру. Спортсменка поблагодарила Казахстан – от президента и спортивных руководителей до болельщиков за веру. "Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена".

Казахстанский конькобежец Денис Никиша выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку. Также в общем зачете на дистанции 500 метров расположились еще два казахстанца: Абзал Ажгалиев занял 8-е место (228 баллов), Санжар Жанисов — 48-е место (10 баллов). 

И казахстанские легкоатлеты к последним часам азиатского первенства собрали завоевали еще три "золота". Всего копилке сборной шесть медалей высшего качества, два "серебра" и две "бронзы".  

А казахстанец Алексей Луценко стал шестым в веломногодневке "Тур Омана".

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