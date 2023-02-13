Названы топ-3 знака зодиака, которые способны пройти все испытания

Не все представители зодиакального круга могут выдержать испытания, приготовленные судьбой. Астролог Наталья Барская рассказала, что именно огненные знаки зодиака обладают настоящей стойкостью, сообщает Zakon.kz.

Овен привык набивать шишки и извлекать уроки из своего опыта. Это бесстрашные люди, которые не будут отсиживаться в стороне в сложные времена. Если нужно, то они полезут в драку, рискнут жизнью и здоровьем. А потому к зрелости Овны уже перестают чего бы то ни было бояться. Они готовы к ударам судьбы, потому как знают, что переживут их.



Львы — доблестные рыцари и воины по натуре, они с достоинством принимают испытания как ментального, так и физического плана. Помогает им в этом мысль о награде в виде всеобщего внимания, славы и похвалы. Бывает и так, что испытания связаны с возросшей популярностью. Но Лев готов их переносить, ведь он не может обходиться без почитателей его достоинств и талантов. Окружающие являются прекрасным стимулом для его личностных успехов.

Стрельцы — настоящие универсальные солдаты. Они умеют быстро и качественно обрабатывать информацию, легко решаются на поступок, интуитивно делают правильный выбор, могут, когда нужно, выключить эмоции и включить холодный рассудок. Это незаменимые качества знака, которые помогают ему переносить все что угодно. Несокрушимые Стрельцы при этом очень жизнерадостны и позитивны, ведь хорошо знают, что жизнь — это не черные и белые полосы, а настоящая цветная радуга, пишет Rsute.

Парапсихолог Саона рассказала, кто из знаков зодиака встретит настоящую любовь в канун Дня святого Валентина.





