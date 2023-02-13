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Названы топ-3 знака зодиака, которые способны пройти все испытания

жизнь, смерть Фото: pixabay
Не все представители зодиакального круга могут выдержать испытания, приготовленные судьбой. Астролог Наталья Барская рассказала, что именно огненные знаки зодиака обладают настоящей стойкостью, сообщает Zakon.kz.

Овен привык набивать шишки и извлекать уроки из своего опыта. Это бесстрашные люди, которые не будут отсиживаться в стороне в сложные времена. Если нужно, то они полезут в драку, рискнут жизнью и здоровьем. А потому к зрелости Овны уже перестают чего бы то ни было бояться. Они готовы к ударам судьбы, потому как знают, что переживут их. 

Львы — доблестные рыцари и воины по натуре, они с достоинством принимают испытания как ментального, так и физического плана. Помогает им в этом мысль о награде в виде всеобщего внимания, славы и похвалы. Бывает и так, что испытания связаны с возросшей популярностью. Но Лев готов их переносить, ведь он не может обходиться без почитателей его достоинств и талантов. Окружающие являются прекрасным стимулом для его личностных успехов.

Стрельцы — настоящие универсальные солдаты. Они умеют быстро и качественно обрабатывать информацию, легко решаются на поступок, интуитивно делают правильный выбор, могут, когда нужно, выключить эмоции и включить холодный рассудок. Это незаменимые качества знака, которые помогают ему переносить все что угодно. Несокрушимые Стрельцы при этом очень жизнерадостны и позитивны, ведь хорошо знают, что жизнь — это не черные и белые полосы, а настоящая цветная радуга, пишет Rsute.

Парапсихолог Саона рассказала, кто из знаков зодиака встретит настоящую любовь в канун Дня святого Валентина. 


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