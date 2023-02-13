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Казахстанские конькобежки заработали серебряные медали юниорского чемпионата мира

Конькобежный спорт Серебро ЧМ Фото: Instagram/drs_kz
Юниорская сборная Казахстана среди девушек завоевала "серебро" в командном спринте на мировом первенстве в Инцелле (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Накануне казахстанское трио девушек в лице Алены Лифатовой, Арины Ильященко и Алины Даурановой заняло второе место в командной эстафете, пропустив вперед представителей сборной Нидерландов. Бронзовыми призерами стали итальянки. Казахстанские спортсменки на финише показали время - 1:30.86, у чемпионок - 1:29.522, а представительницы Италии завершили забег с цифрами 1:33.06.  

Конькобежный спорт Серебро ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

Таким образом все три награды казахстанцев на мировом чемпионате прошли с участием 18-летней Алины Даурановой. Если в заключительный день она завоевала медаль в команде, то первые два дня были ее личными достижениями. Сначала Алина Дауранова выиграла "серебро" в забеге на 1000 метров, а затем в ее активе "бронзу" на дистанции 500 метров.


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