Казахстанские конькобежки завоевали серебряные медали юниорского чемпионата мира

Юниорская сборная Казахстана среди девушек завоевала "серебро" в командном спринте на мировом первенстве в Инцелле (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Накануне казахстанское трио девушек в лице Алены Лифатовой, Арины Ильященко и Алины Даурановой заняло второе место в командной эстафете, пропустив вперед представителей сборной Нидерландов. Бронзовыми призерами стали итальянки. Казахстанские спортсменки на финише показали время 1:30.86, у чемпионок – 1:29.522, а представительницы Италии завершили забег с цифрами 1:33.06.

Фото: Instagram/drs_kz

Таким образом, все три награды казахстанцев на мировом чемпионате прошли с участием 18-летней Алины Даурановой. Если в заключительный день она завоевала медаль в команде, то первые два дня были ее личными достижениями. Сначала Алина выиграла "серебро" в забеге на 1000 метров, а затем завоевала "бронзу" на дистанции 500 метров.



