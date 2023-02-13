Какой из крупнейших банков активнее других увеличивал депозитный портфель в 2022 году

Объем депозитов в казахстанском банковском секторе в 2022 году вырос на 21,5%. Абсолютным лидером по росту вкладов клиентов среди ТОП-10 финансовых институтов страны стал Bank RBK, у которого этот показатель вырос на 78,2%, сообщает Ranking.kz.

Прошлый год оказался одним из самых непростых в истории современного Казахстана. На экономику республики оказывали влияние такие негативные факторы, как продолжение эффекта пандемии, трагические январские события, геополитический и санкционный кризисы из-за военных действий в Украине.



В сложившихся обстоятельствах банковский сектор РК показал себя достаточно устойчивым, сначала относительно безболезненно перераспределив рынок, просевший из-за выбивания из обоймы российских банков, а затем и нарастив все ключевые показатели.

Рассмотрим годовое изменение вкладов БВУ РК. За год, к 1 января 2023-го, портфель вкладов в казахстанских банках вырос на весомые 21,5%, до 31,6 трлн тг. В разрезе клиентских сегментов вклады юрлиц выросли на 16,7%, до 14,7 трлн тг, вклады физлиц — на 26%, до 16,9 трлн тг.

Абсолютным лидером по годовому росту вкладов среди крупнейших банков страны стал Bank RBK: сразу плюс 78,2%, до 1,35 трлн тг. Фининститут отличился заметным ростом как в корпоративном сегменте (сразу в 2,2 раза — это также сильнейший показатель по сектору, — до 887 млрд тг), так и в розничном (плюс 33,1% за год, до 462,4 млрд тг).

У банка имеется широкая линейка продуктов для бизнеса и населения. Среди розничных вкладов с высокими ставками, в частности, выделяется сберегательный депозит Safe (ГЭСВ — до 16% в зависимости от срока размещения).





Фото: ranking.kz

Второе место по годовому росту вкладов среди топовых БВУ страны занимает Евразийский Банк: плюс 68,8%, до 1,88 трлн тг. В сегменте юрлиц вклады в фининституте выросли на 61,8% за год, в сегменте физлиц — на 78,1%.



Замыкает тройку лидеров Kaspi Bank: плюс 47,9%, до 4,18 трлн тг. Вклады бизнеса здесь выросли на 91,7% за год, вклады населения — на 43,6%.

В минусе среди топовой десятки банков — держателей вкладов в РК оказался лишь один фининститут. Речь идет, ожидаемо, об экс-"россиянине", Bereke Bank, в котором объем вкладов сократился сразу на 59,5% за год, до 1,06 трлн тг.

Заметим: в рэнкинге не рассматривается Банк ЦентрКредит, так как его показатели роста обеспечены поглощением другого БВУ (Eco Center Bank, экс-"россиянина" Альфа-Банка).





Фото: ranking.kz

В целом по сектору в плюсе 15 из 21 БВУ; в минусе, соответственно, 6 банков.



Худший показатель — у единственного оставшегося в РК российского фининститута, Банка ВТБ: сразу минус 86,4%. Также в минусе оба китайских банка (ТПБ Китая — на 22,2%, Банк Китая в Казахстане — на 13,1%) и "дочка" ОАЭ, Исламский банк Al Hilal (на 20,9%). Единственный "казахстанец", показавший ухудшение в секторе — Нурбанк (минус 2% за год).

Лицензия №1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021 г.