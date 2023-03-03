Удар в самое детство: какие переосмысления любимых мультфильмов не оценили зрители

Zakon.kz вспоминает горькие примеры того, что хорошо любимое старое не всегда стоит «возрождать» и переиначивать.

"Велма"

Начнем с горячей новинки. Мультсериал явил себя миру только в январе, но уже успел обзавестись горой низких оценок и нелестных отзывов. Так чем же знакомая любительница загадок, персонаж "Скуби-Ду", настолько не угодила людям?

Поначалу казалось, что дело в банальной ностальгии, по которой больно ударили новым, до отказа набитым "повесткой" продуктом. Члены "Корпорации Тайна" здесь поддались веяниям времени, фонтанировали скабрезными шуточками и, что немаловажно, лишились знаменитого говорящего пса. Но можно ведь допустить, что такими они стали под влиянием жестокости взрослого мира. Что до трусливого обаятельного Скуби… Век датских догов, представителем благородной породы которых он является, увы, короток. Грустно, но такова жизнь.

Однако при просмотре быстро понимаешь: дело вовсе не в допущениях. Судя по комментариям зрителей, любимые герои не получились даже плохой калькой себя – они стали неузнаваемыми. Будто создатели не преследовали цели дать вселенной вторую жизнь, а просто паразитировали на классике ради накрутки рейтингов. Правда, с рейтингами не задалось. Не иначе вмешалась "Корпорация Тайна" и разоблачила злодеев в масках новаторов.

Лучше: желающим окунуться в беззаботное детство ненавистники "Велмы" советуют другой, более удачный тайтл – "Скуби-Ду и угадай кто?". В центре сюжета традиционно четверо, не считая собаки. А разнообразить картинку помогают обращающиеся к ребятам за помощью звезды и супергерои.

"Алиса в Стране чудес"





Фото: кадр из фильма "Алиса в Стране чудес", кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"





Речь идет о видении Тима Бертона. Казалось бы, опередившая свое время сказка Льюиса Кэрролла и режиссер с неповторимо-мрачным, загадочным и узнаваемым стилем работы нашли друг друга. Такой союз должен был породить шедевр, однако…

Картина, по мнению многочисленных рецензентов, получилась красивой, но совершенно пустой – как пресловутая банка с (точнее сказать – без) апельсиновым мармеладом.

Запутанную историю зачем-то упихнули в канву проходного фэнтези со страдающей волшебной страной и избранной-избавительницей. Сумасшедших по канону героев заставили заниматься… политикой. Да и новая Алиса – некогда странная, но любознательная и "живая" – в кадре выглядела настолько пресной, что у зрителей создавалось впечатление, будто она попала в учебник по алгебре, а не в фантазию наяву.

Впрочем, фильм все равно произвел фурор и добился чудесно-гигантских кассовых сборов. Визуальный ряд решает многое.

Лучше: куда более качественная попытка сделать хаотичный мир Алисы еще и мрачным – компьютерная игра Alice: Madness Returns.

"Король Лев"

Фото: кадр из фильма "Король Лев", кадр из мультфильма "Король Лев"

Эксперимент 2019 года по приданию Симбе и его свите большего натурализма многие фанаты мультфильма-первоисточника восприняли как личное оскорбление. И было за что.

Оригинал в свое время подарил детям и взрослым яркое зрелище с прекрасными песнями, понимание жизненного принципа "хакуна матата" и уверенность в том, что подружиться могут даже сурикат с бородавочником. Было бы желание. А уж сцена с предательством Шрама и гибелью Муфасы и вовсе задевала за живое так, что отпечаталась в культурном коде.

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Посему любые переосмысления рисковали наткнуться на вилы. Так оно и случилось. Несмотря на попытку воспроизвести классику чуть ли не покадрово, лишенные мультипликационной гибкости, дурашливости и, конечно, человечности звери выглядели блекло и даже жутковато. В "дрим-тим" настоящего льва с не менее настоящей свиньей верилось с трудом. Про антилоп, радующихся рождению очередного претендента на их туши, вообще промолчим. Получился технологичный, но непонятно кому нужный гибрид документалок "Дискавери" с диснеевской сказкой.