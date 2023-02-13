Подснежники расцвели в Туркестанской области
Фото: unsplash
В Туркестанской области расцвели первые цветы весны - подснежники, сообщает Zakon.kz.
Как пишет otyrar.kz, увидеть подснежники можно на территории Сырдарья - Туркестанского регионального природного парка.
Фото: Telegram/otyrarkz
Они раньше всего расцветают в южных регионах Казахстана из-за мягкого климата. На севере страны полюбоваться ими можно будет не раньше конца марта.
Подснежники занесены в Красную книгу Казахстана, срывать их ни в коем случае нельзя.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ