Подснежники расцвели в Туркестанской области

В Туркестанской области расцвели первые цветы весны - подснежники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, увидеть подснежники можно на территории Сырдарья - Туркестанского регионального природного парка.

Фото: Telegram/otyrarkz

Они раньше всего расцветают в южных регионах Казахстана из-за мягкого климата. На севере страны полюбоваться ими можно будет не раньше конца марта.



Подснежники занесены в Красную книгу Казахстана, срывать их ни в коем случае нельзя.