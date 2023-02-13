Школьники начали изучать историю Казахстана по комиксам

Карагандинские школьники выпускают комиксы по истории Казахстана. Мультипликационные материалы издают старшеклассники специализированной школы-лицея-интерната имени Н.Нурмакова, сообщает Zakon.kz.

По словам учителя истории Асем Тарыбаевой, комиксы пользуются большим спросом среди школьников. Каждая серия посвящена отдельной главе истории Казахстана.



"Цель – повышение интереса к предмету истории в соответствии с велениями времени. Учащиеся младших классов быстро усваивают информацию через картинки. Заметив это по большому количеству детей, которые приходят в библиотеку с просьбой о комиксах, я предложила ученикам 11 класса попробовать сделать исторические комиксы на казахском языке. Они сразу согласились. Сначала выбрали тему, исследовали ее и приступили к творческой работе, — отметила учитель истории.





Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Она добавила, что при поддержке руководства школы был готов первый комикс "Основание Казахского ханства".



Сейчас при специализированной школе-лицее-интернате имени Н. Нурмакова действует клуб комиксов, где 15 учащихся осваивают новый жанр.

Второй выпуск журнала комиксов "Исторические рассказы" ребята хотят посвятить 150 – летию Ахмета Байтурсынова, уточнили в ведомстве.

25 января сообщалось, что в Казахстане определили, сколько времени школьники должны проводить за компьютером.