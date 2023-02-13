Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Что находят полицейские у интернет-мошенников

Казахстан Фото: polisia.kz
Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня. Об этом на брифинге 13 февраля сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в Казахстане прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud".  В ее рамках полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информационных технологий.

"За три дня раскрыто 156 преступлений. В том числе по статьям Уголовного кодекса "Неправомерный доступ к информации", "Нарушение авторских и смежных прав", "Распространение порнографии" и "Распространение специальных технических средств". Также раскрыто 13 краж, с использованием ІТ-технологий. В их число входят кражи с банковского счета. Также выявлено 283 мошенничеств в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлении об оказании услуг по оформлению кредитов". Шугыла Турлыбек

В пример она привела ситуацию, когда сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.

"Как выяснилось, парень, открыв себе лже-аккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкими процентами, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению 5 интернет-мошенничеств". Шугыла Турлыбек

Кроме того, по ее словам, во время операции изъято 154 нелицензионных дисков и флешек, на которых выявлены контрафактные фильмы, музыка, а также нелицензионное программное обеспечение Windows. Помимо этого полицейские изъяли три "шпионских жучка".

Читайте также

Казахстанцы легализовали 25 тысяч иностранных авто

Марат Бекетаев больше не работает советником премьер-министра

"Казах по фамилии Терещенко": посвящается памяти первого премьер-министра Казахстана

Мадина Мамырханова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления