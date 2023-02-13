Что находят полицейские у интернет-мошенников

Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня. Об этом на брифинге 13 февраля сообщила официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в Казахстане прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Anti-fraud". В ее рамках полицейские провели комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информационных технологий.

"За три дня раскрыто 156 преступлений. В том числе по статьям Уголовного кодекса "Неправомерный доступ к информации", "Нарушение авторских и смежных прав", "Распространение порнографии" и "Распространение специальных технических средств". Также раскрыто 13 краж, с использованием ІТ-технологий. В их число входят кражи с банковского счета. Также выявлено 283 мошенничеств в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлении об оказании услуг по оформлению кредитов". Шугыла Турлыбек

В пример она привела ситуацию, когда сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.

"Как выяснилось, парень, открыв себе лже-аккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкими процентами, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека. В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению 5 интернет-мошенничеств". Шугыла Турлыбек

Кроме того, по ее словам, во время операции изъято 154 нелицензионных дисков и флешек, на которых выявлены контрафактные фильмы, музыка, а также нелицензионное программное обеспечение Windows. Помимо этого полицейские изъяли три "шпионских жучка".