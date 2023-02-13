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Мародерства в Турции: казахстанские спасатели останутся в районе катастрофы

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Руслан Иманкулов заявил, что казахстанские спасатели будут находиться в Турции, пока нужна будет их помощь, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спасатели некоторых стран, прибывшие на помощь при разборе завалов, прекратили работы из-за мародерства и стрельбы в районе катастрофы. Они заявили о небезопасной работе в районах столкновений.

По словам официального представителя МЧС Казахстана Руслана Иманкулова, сейчас в Турции находятся более 100 казахстанских спасателей, и они продолжат свою работу.

"Речи об отъезде наших спасателей нет. Все проводится по согласованию с турецкой стороной. До того момента, пока наши спасатели еще там нужны и требуется их квалифицированная помощь, они будут находиться там". Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов

Он добавил, что жалоб от казахстанских спасателей на мародерства не поступало. 

"По фактам мародерства к нам жалоб не поступало. Наши спасатели занимаются непосредственно своей профессиональной деятельностью, проводят поисково-спасательные работы".Руслан Иманкулов

Ранее сообщалось, что силы безопасности Турции задержали 48 человек по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Еще одно землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

Первый борт с казахстанским спасателями и медиками вылетел в Турцию 7 февраля. Вторая группа отправилась в зону катастрофы 8 февраля. 

С начала проведения поисково-спасательных работ в Турции спасатели МЧС Казахстана спасли и передали медицинским работникам семь человек, извлекли тела 53 погибших, в том числе четырех детей.

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