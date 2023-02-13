Елена Рыбакина удивила фанатов образом в платке
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Лучшая теннисистка Казахстана посетила мечеть шейха Заида в Абу-Даби, после чего разместила памятные фотографии на личной странице в Instagram. Фанаты были в восторге от преобразившейся казахстанской звезды тенниса и оставили комментарии под снимками:
- "Лена такая красотка";
- "Нағыз Қазақтың келін қызы" (настоящая казахская невеста);
- "Как тебе идет платок";
- "Мы вас очень уважаем за вашу сдержанность, не выкладываете себя в купальнике за лайки и рейтинг, скромность и нет разврата, оставайтесь такой всегда Лена. Это выше всего";
- "Вы мусульманка?"
Фото: Instagram/lenarybakina
Елена Рыбакина 10 февраля проиграла в четвертьфинале турнира на кортах Абу-Даби (ОАЭ) бразильянке Беатрис Хаддад-Майя. После этого из-за плотного графика снялась с турнира WTA 500 в Дохе (Катар). Теперь она готовится к крупным соревнованиям WTA 1000 в Дубай, которые стартуют 19 февраля.