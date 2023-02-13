Елена Рыбакина удивила фанатов образом в платке

Чемпионка "Уимболдона"-2022 и финалистка AusOpen-2023, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в эти дни находится в турне по странам арабского мира. После одной из фотосессий болельщиков поразило преображение 10-ой ракетки мира, cообщает Zakon.kz.

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Лучшая теннисистка Казахстана посетила мечеть шейха Заида в Абу-Даби, после чего разместила памятные фотографии на личной странице в Instagram. Фанаты были в восторге от преобразившейся казахстанской звезды тенниса и оставили комментарии под снимками:

"Лена такая красотка";

"Нағыз Қазақтың келін қызы" (настоящая казахская невеста);

"Как тебе идет платок";

"Мы вас очень уважаем за вашу сдержанность, не выкладываете себя в купальнике за лайки и рейтинг, скромность и нет разврата, оставайтесь такой всегда Лена. Это выше всего";

"Вы мусульманка?"

Фото: Instagram/lenarybakina

Елена Рыбакина 10 февраля проиграла в четвертьфинале турнира на кортах Абу-Даби (ОАЭ) бразильянке Беатрис Хаддад-Майя. После этого из-за плотного графика снялась с турнира WTA 500 в Дохе (Катар). Теперь она готовится к крупным соревнованиям WTA 1000 в Дубай, которые стартуют 19 февраля.

