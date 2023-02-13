Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина удивила фанатов образом в платке

Теннис Фотосессия Абу-Даби Фото: Instagram/lenarybakina
Чемпионка "Уимболдона"-2022 и финалистка AusOpen-2023, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в эти дни находится в турне по странам арабского мира. После одной из фотосессий болельщиков поразило преображение 10-ой ракетки мира, cообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Лучшая теннисистка Казахстана посетила мечеть шейха Заида в Абу-Даби, после чего разместила памятные фотографии на личной странице в Instagram. Фанаты были в восторге от преобразившейся казахстанской звезды тенниса и оставили комментарии под снимками:

  • "Лена такая красотка";
  • "Нағыз Қазақтың келін қызы" (настоящая казахская невеста);
  • "Как тебе идет платок";
  • "Мы вас очень уважаем за вашу сдержанность, не выкладываете себя в купальнике за лайки и рейтинг, скромность и нет разврата, оставайтесь такой всегда Лена. Это выше всего";
  • "Вы мусульманка?"
Теннис Фотосессия Абу-Даби

Фото: Instagram/lenarybakina

Елена Рыбакина 10 февраля проиграла в четвертьфинале турнира на кортах Абу-Даби (ОАЭ) бразильянке Беатрис Хаддад-Майя. После этого из-за плотного графика снялась с турнира WTA 500 в Дохе (Катар). Теперь она готовится к крупным соревнованиям WTA 1000 в Дубай, которые стартуют 19 февраля.     

Читайте также

У Ибин стал первым китайcким теннисистом, который выиграл титул ATP

Мбаппе и Месси сыграют против "Баварии" в Лиге чемпионов

Казахстанские легкоатлеты заняли второе место в общекомандном зачете Чемпионата Азии-2023

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Ерке Есмахан показала первое фото, сделанное в день знакомства с Raim
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Как будет развиваться Алматинская агломерация
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Зачем алматинцам нужен "тревожный чемоданчик"
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Американцы сбили НЛО над озером Гурон
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления