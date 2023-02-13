Когда происходит вынужденный забой племенных животных и коров
Так, вынужденный забой племенных животных и крупного рогатого скота проводится при:
- особо опасных болезнях животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных (мелиоидоз, бешенство, сибирская язва, туляремия, ящур; нодулярный дерматит, чума, эмфизематозный карбункул, злокачественный отек, губкообразная энцефалопатия и др.), профилактика, диагностика и ликвидация которых осуществляются за счет бюджетных средств;
- экономической нецелесообразности или невозможности лечения, а также в целях обеспечения сохранности (недопущения падежа) племенных животных и крупного рогатого скота при энзоотических болезнях животных;
- отравлениях, тяжелых травмах, переломах, ожогах и тяжелых повреждениях, угрожающих жизни племенных животных и крупного рогатого скота живого, и требующих длительного, экономически не оправданного лечения.
При этом вынужденный забой племенных животных и КРС не проводится:
при особо опасных болезнях животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных, при которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;
- здоровых животных;
- животных, неподдающихся откорму до требуемых кондиций;
- животных, отстающих в росте и развитии;
- малопродуктивных, яловых животных;
- здоровых животных, которым угрожает гибель в результате стихийного бедствия.
Указывается, что при вынужденном забое племенных животных и крупного рогатого скота государственный ветеринарно-санитарный инспектор выдает соответствующее предписание о проведении санитарной очистки, санитарного убоя больных животных или об обезвреживании (обеззараживании), переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, представляющих опасность для здоровья животных и человека.
Приказ вводится в действие с 21 февраля 2023 года.