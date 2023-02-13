Когда происходит вынужденный забой племенных животных и коров

Министр сельского хозяйства приказом от 1 февраля 2023 года утвердил Правила вынужденного забоя племенных животных и крупного рогатого скота, сообщает Zakon.kz.

Так, вынужденный забой племенных животных и крупного рогатого скота проводится при:

особо опасных болезнях животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных (мелиоидоз, бешенство, сибирская язва, туляремия, ящур; нодулярный дерматит, чума, эмфизематозный карбункул, злокачественный отек, губкообразная энцефалопатия и др.), профилактика, диагностика и ликвидация которых осуществляются за счет бюджетных средств;

экономической нецелесообразности или невозможности лечения, а также в целях обеспечения сохранности (недопущения падежа) племенных животных и крупного рогатого скота при энзоотических болезнях животных;

отравлениях, тяжелых травмах, переломах, ожогах и тяжелых повреждениях, угрожающих жизни племенных животных и крупного рогатого скота живого, и требующих длительного, экономически не оправданного лечения.

При этом вынужденный забой племенных животных и КРС не проводится:

при особо опасных болезнях животных, включенных в Перечень особо опасных болезней животных, при которых проводятся обязательное изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

здоровых животных;

животных, неподдающихся откорму до требуемых кондиций;

животных, отстающих в росте и развитии;

малопродуктивных, яловых животных;

здоровых животных, которым угрожает гибель в результате стихийного бедствия.

Указывается, что при вынужденном забое племенных животных и крупного рогатого скота государственный ветеринарно-санитарный инспектор выдает соответствующее предписание о проведении санитарной очистки, санитарного убоя больных животных или об обезвреживании (обеззараживании), переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок, представляющих опасность для здоровья животных и человека.

Приказ вводится в действие с 21 февраля 2023 года.