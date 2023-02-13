Трасса Ушарал - Достык закрыта из-за метели

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области заявили о закрытии трассы Ушарал - Достык из-за метели, сообщает Zakon.kz.

С 13:00 13 февраля в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал - Достык, 84-184-й километры, участок станции Коктума - станции Достык.

В ДЧС обращаются к гражданам и просят следовать рекомендациям спасателей и не выезжать в дорогу при наличии штормового предупреждения.





Фото: пресс-служба МЧС РК

К примеру, за прошедшие выходные на дорогах Жамбылской области спасателями МЧС и представителями МИО спасены 795 человек. Кроме того, 15 людям оперативно оказана медицинская помощь, 27 автомашин силами спасателей отбуксированы из сугробов.

