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Цена на пистолете: как эмбарго на нефтепродукты из России повлияет на стоимость дизеля в Казахстане

бензин Фото: Zakon.kz
5 февраля вступило в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов на рынок Евросоюза. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами нефтегазовой отрасли и узнал, как это может отразиться на Казахстане.

Стоит отметить, что основными потребителями российских нефтепродуктов были страны Евросоюза. С 5 февраля вступило в силу эмбарго, а вместе с ним ЕС и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установили потолок цен на российские нефтепродукты: для премиальных – 100 долларов за баррель и на продукцию, которая продается со скидкой, в размере 45 долларов за баррель.

Мы узнали у казахстанских экспертов, что теперь будет происходить на мировом топливном рынке – ждать ли дефицит и повышения цен.

Европа не сможет без российских нефтепродуктов

Российские нефтепродукты продолжат поступать в Европу и в другие страны, но через "серые" схемы, считает ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть" Олжас Байдильдинов.

"Если блендить (смешивать – Прим.ред.) нефть в пропорции 49%, то формально это уже не будет российская нефть. Примерно то же самое будет и по нефтепродуктам", – отметил Олжас Байдильдинов.

По его словам, сейчас крупными покупателями нефтепродуктов России становятся страны Персидского залива, которые импортируют и используют российские нефтепродукты для внутреннего потребления, а свои – экспортируют в Европу по более высоким ценам.

"Другое дело, что Россия начнет недополучать существенные объемы валютной выручки. Это проблематично, но не критично. Что касается Казахстана, то "радоваться" не стоит. Эта ситуация влияет и на нас в виде возросшего дисконта к новому сорту нефти KEPCO и настроенности инвесторов к стране в целом".Олжас Байдильдинов

Россия не будет ориентироваться на рынок Казахстана

Как отметил PhD, эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев, в основном Казахстан импортирует из России зимнее дизельное топливо, керосин и масла. При этом, колоссальной зависимости нет.

В случае, если у России будет оставаться много излишков, то они начнут демпинговать – пытаться продать тот же дизель, но по заниженным ценам. Однако большого прихода на казахстанский рынок не ожидается, поскольку цены у нас значительно ниже.

"Россия будет ориентироваться на Индию, Китай, сейчас рассматривают Латинскую Америку. Нам продавать дизельное топливо невыгодно", – сказал Алмаз Абилдаев.

Ждать ли дефицит дизтоплива?

Несмотря на запреты Минэнерго о вывозе бензина и дизтоплива из Казахстана, который 8 февраля вновь продлили на четыре месяца, из страны продолжают вывозить топливо в другие страны по "серым" схемам.

Кроме того, ежегодно наблюдается сезонный дефицит во время весенне-осенних работ. В связи с этим в 2022 году в Казахстане установили дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.

Но в целом, как утверждает Алмаз Абилдаев, это проблему не решит. Потребность страны в дизтопливе объективно выше, чем производство. И решение здесь в строительстве новых нефтеперерабатывающих заводах.

"После 2025 года, по старым прогнозам Минэнерго, у нас намечается дефицит не только дизтоплива, но и керосина, бензина. Поэтому есть потребность в четвертом НПЗ".Алмаз Абилдаев

По его словам, недропользователям выгодно продавать нефть на международные рынки. Поэтому государству нужно найти формулу, при которой недропользователь будет доволен и сохранится внутренняя энергетическая безопасность.

"Государству нужно размышлять стратегически. Если мы сейчас начнем строительство четвертого НПЗ, то в 2030 годах Казахстан не будет испытывать дефицит нефтепродуктов. А наши заводы, которые мы модернизировали, уже устаревают".Алмаз Абилдаев

Эксперт заявил, что Казахстан и Азербайджан могли бы построить на берегу Каспийского моря технологически новый НПЗ. Так решился бы вопрос обеспечения страны по керосину и зимнему дизельному топливу высокого качества. Тогда как сейчас эти нефтепродукты нам приходится покупать у России.

Повышение цен – вынужденная мера?

Эксперт Олжас Байдильдинов считает, что вопрос о поднятии цен на нефтепродукты назрел уже давно.

"Правительство должно взять на себя ответственность и объявить о том, что эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане и в мире закончилась, цены будут расти. Дизель, по моей оценке, должен уже сейчас стоить около 350 тенге за литр, бензин АИ-92 примерно 240-250 тенге за литр", – считает Олжас Байдильдинов.

Того же мнения придерживается эксперт нефтегазовой отрасли, директор общественного фонда Energy monitor Нурлан Жумадилов. Он отметил, что цены на дизтопливо в соседних странах в разы выше, чем в Казахстане, поэтому их нужно постепенно повышать.

К примеру, на сегодняшний день средняя цена дизеля в Казахстане составляет 235-250 тенге/литр, тогда как в России – 370-380 тенге/литр, Узбекистане – 515-520 тенге/литр, Кыргызстане – 400-410 тенге/литр.

"Изначально рост цен на дизтопливо прогнозировали в январе-феврале. Но, скорее всего, теперь это будет после выборов (депутатов Мажилиса и маслихатов – Прим. ред)".Нурлан Жумадилов

В свою очередь, Алмаз Абильдаев считает, что решение Минэнерго о сдерживании цен в период полной мировой неопределенности правильная мера.

"Если мы сейчас отпустим цены на нефтепродукты, то все подорожает. Это будет сильным ударом по карманам казахстанцев. Поэтому механизм предельных цен я бы не трогал, по крайней мере сейчас. Даже если отпускать цены, то только после создания резерва хотя бы на три месяца", – ответил Абильдаев.

Эксперт утверждает, что Казахстану не обязательно ориентироваться на цены соседей и сразу же их поднимать, поскольку единый энергетический рынок в рамках Евразийского экономического союза в 2025 году уравняет цены и с Россией, и с другими участниками Союза.

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